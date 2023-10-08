Al Jazeera muhabiri canlı yayında füze saldırısına yakalandı

Hamas’ın İsrail’e başlattığı saldırı sonrası İsrail Güçleri Gazze’ye harekat başlattı. İsrail’in füze saldırısına Al Jazeera muhabiri canlı yayında yakalandı. Dehşeti yaşayan muhabir olay sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Al Jazeera muhabiri canlı yayında füze saldırısına yakalandı

Hamas üyelerinin İsrail'e düzenledikleri Aksa Tufanı operasyonu dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği, binlercesinin yaralandığı Hamas saldırılarında yüzlerce kişi de kaçırıldı.

Hamas'ın operasyonu üzerine düğmeye basan İsrail Gazze Şeridi'ne Demir Kılıçlar operasyonu başlatarak Hamas'a savaş ilan etti.

CANLI YAYINDA FÜZE SALDIRISI

Saldırı sonrası İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanhyahu'nun Hamas'a 'benzeri görülmemiş bir bedel' ödeteceklerini açıklamasının ardından İsrail, Hamas'a savaş ilan etti.

İsrail'de olağanüstü hal ve seferberlik ilan edilmesinin ardından Gazze Şeridi'ne have harekatı başlatıldı.

O sıralarda Gazze'de olan Al Jazeera muhabiri El Sayed, savaşın en acımasız yönüyle yüzleşti. Nüfusun çok yoğun olduğu bölgede canlı yayında olan El Sayed, Gazze'ye düzenlenen 'roket yağmurları' hakkında bilgilendirme yaparken arkasındaki bir konuta füze düştü. Düşen füze sonrası ateş topuna dönen bina yerle bir olurken, El Sayed ise çığlık çığlığa siper almak zorunda kaldı.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Haber sunucusu meslektaşı ise o anlarda "Lütfen saklanın. Eğer bunu güvenli bir şekilde yapabilecek durumdaysanız, bize neler olduğunu açıklayabilirsiniz. Eğer değilseniz lütfen güvenli bir yere gidin." dedi.

El Sayed yaşadığı olaya gözyaşlarıyla tepki verdi ve "Hayır sorun değil. Bu saldırı, Gazze Şehri'nin tam ortasındaki Filistin kulesine yapılan bir füze saldırısıdır." dedi.

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