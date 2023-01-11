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Al Nassr'dan yalanlama

Al Nassr Kulübü, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde ''Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylık sürecinde elçi rolünde olacak'' gibi bir madde olmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:36
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Al Nassr'dan Ronaldo ile ilgili yalanlama geldi

Al Nassr'dan yalanlama
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Geçen ay rekor bir sözleşmeyle Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo ile ilgili elçilik iddialarına yalanlama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Haberlerin aksine, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesinde Dünya Kupası teklifiyle ilgili taahhütü içermemektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Basında Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylık sürecinde elçi rolünde bulunacağı ve bunun karşılığında 200 milyon Euro alacağı iddia edilmişti.

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