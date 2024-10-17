Al Pacino: Zenginliğim bir anda kayboldu

Ünlü aktör Al Pacino, "Sonny Boy" adlı anı kitabında mali sorunlarını gözler önüne serdi. Kitap, Pacino'nun 1972'deki ikonik filmi "Baba"dan esinlenerek adlandırıldı. Pacino, bu film için sadece 35 bin dolar kazandığını ve o dönemde zor durumda olduğunu belirtti.

Pacino, kariyerinin başlarında menajerine ve ajansına büyük miktarda para ödediğini, o dönemdeki kız arkadaşı Jill Clayburgh'un maddi desteğine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. "Baba" serisinin devam filmleri ve "Yüzü Gördüğüm Zaman" gibi projelerle daha fazla gelir elde etse de, parayı yönetmeyi başaramadı.

1980'lerde, eski sevgilisi Diane Keaton ile mali sorunları hakkında bir avukata danıştıklarını, Keaton'un avukata Pacino'yu ciddiye alması gerektiğini söylediğini aktardı. Pacino, para yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını itiraf etti.

İkiz çocukları dünyaya geldikten sonra Los Angeles'ta lüks bir yaşam sürmeye devam etti. Ancak, 2011'deki bir tatilden sonra, kitabında belirttiği gibi, parası eriyip gitti. 50 milyon doları olan Pacino, bugün daha dikkatli harcama yaparak geleceğini güvence altına almak istiyor. "Yüzü Gördüğüm Zaman" filmi, en çok kazandıran projelerinden biri olarak öne çıkıyor.