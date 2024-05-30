Al Yazmalım'ın Samet'inin son hali ortaya çıktı. Bakın hangi ünlünün kızı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım"da Samet karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Selvi Boylum Al Yazmalım", Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı ve Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran bir eser olmasıyla biliniyor.

1977 yapımı bu film, "Sevgi neydi?" repliğiyle hafızalarda derin izler bıraktı.

Filmde Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit'i seçmesi, izleyicileri üzse de zamanla Asya'nın doğru kararı verdiği anlaşıldı.

Filmde defalarca izlense de gözyaşlarına boğan sahnelerle hafızalara kazınan usta oyuncuların yanı sıra, filmin küçük yıldızı 'Samet' de merak uyandırdı.

Selvi Boylum Al Yazmalım'da bir erkek çocuğunu canlandıran bu minik yıldız, aslında günümüzün başarılı kadın oyuncularından Elif İnci ve Yeşilçam'ın usta ismi Bilal İnci'nin kızı olduğu bildirildi.

Elif İnci, 1994 yılında "Zıkkımın Kökü" filmindeki Raziye rolüyle Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.

Bilal İnci'nin kızı olduğunu öğrenenlerin şaşkınlığı ise görülmeye değer olduğu vurgulandı.