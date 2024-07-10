Alaattin Aktaş TÜİK’i fena enselemiş

Malum TÜİK açık ve net bir mahkeme kararına rağmen TÜFE kapsamındaki maddelerin fiyatını “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesine sığınarak Nisan 2022’den sonra açıklamayı durdurmuştu.

Ekonomist Alaattin Aktaş da hiç üşenmemiş oturmuş ve bir hesap yapmış bu hesap açıklanınca da elbette yer yerinden oynadı neticede TÜİK fena halde enselendi.

Alaattin Aktaş hesaplama metodunu şöyle anlatıyor:

“Nisan 2022’deki açıklanan fiyatlara aradan geçen 26 aydaki fiyat değişimini ekledim. Bu fiyat değişimi verisi de TÜİK’e ait.

Bu oran doğrudur, değildir; bugün onunla fazla ilgilenmiyorum. Varmak istediğim, başlıca kalemlerin Haziran 2024 itibarıyla hangi fiyattan endekse dâhil edildiği. Dolayısıyla peşin peşin söyleyeyim; Ama TÜİK artışı düşük gösteriyor gibi gerekçeleri bu yazı özelinde bırakın; konu artış oranının doğru olup olmadığından çok son fiyatın gerçekçi olup olmadığı” diyor.

Bende onun yaptığı hesabı aldım son 26 ayda fiyatı en az artan ürünleri sıraladım birde siz bakın TÜİK’in hesaplamalarda kullandığı son fiyatlar gerçekçi mi değil mi?

Alaattin Aktaş tarafından hesaplanan TÜFE'deki çeşitli kalem mal ve hizmetin Nisan 2022'de ilan edilen son fiyatı ile geçen ay dikkate alınan muhtemel son fiyatı (TL)

Alaattin Bey’e bu akıllıca ve özenli çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum, iyi ki bu ülkede bilgili, akıllı ve ahlaklı bilim insanları var…