Alaattin Çakıcı’ya yakın ismi öldürdüğü iddia edilen Sinan Memi Polonya’da yakalandı

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre; Alaattin Çakıcı’ya yakın isim olarak bilinen Çağlar Temel’in öldürülmesinde cinayetin emrini veren kişi olduğu öne sürülen Sinan Memi, Polonya’da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Memi'nin Türkiye’ye iadesi bekleniyor.

Bir zamanların Daltonlar suç örgütünün üyesi olan Serhat Azat mahlaslı Sinan Memi, İnterpol tarafından Polonya, Piotrkow şehrinde saklandığı Tomaszow konutlarında gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Memi, en son Alaattin Çakıcı’ya yakınlığı ile bilinen Çağlar Temel’in ölümüyle gündeme gelmişti.

Evde yapılan arama sonuçlarında, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Memi’nin Daltonlar’dan ayrıldıktan sonra kurduğu Bloods Kardeşler çetesi tarafından yapılan açıklamada “Gözaltı iade ile sonuçlanmaz biz davalarını kontrol ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

CİNAYETİN EMRİNİ VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

10 Eylül 2024’te Alaattin Çakıcı’ya yakın isim olan Çağlar Temel, iş yerinin önünde uğradığı saldırıda öldürülmüştü. Alaattin Çakıcı, Çağlar Temel’in ölümünden sonra açıklama yaparak "üzüntü duyduğunu" söylemişti. Devlet Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı’nın buluşmada bu olayıda görüştüğü iddia edildi. Görüşme sonrasında Sinan Memi isimli şüpheli, Polonya’da yakalanması dikkat çekti.

Bir başka iddiada da Memi’nin tetiği çeken kişi değil cinayetin emrini veren kişi olduğu belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu tespit edilmişti.

MAHKEME KARAR VERECEK

Sinan Memi, kısa süre önce Daltonlar çetesinden ayrıldığını açıklamıştı. Bloods Kardeşler ismiyle hareket etti. Memi kontrolündeki Bloods Kardeşler ise Sarallar’a yakınlığıyla bilinen bir grup olarak biliniyor. Öyle ki 4 Ekim’de bir iş insanını tehdit ederek, “Sana 10 milyon TL ceza kestim. Ben Bloods Kardeşler çetesinin ele başıyım, cezayı ödemezsen seni ve aileni İstanbul’da barındırmam” şeklinde tehditte bulunmuştu. Tehdit edilen iş insanı, can güvenliklerinin olmadıklarını ileri sürerek emniyete suç duyurusunda bulundu.

Kırmızı bülten ile aranan Memi’nin Türkiye’ye iadesiyle ilgili Polonya yerel mahkemesi karar verecek. Memi, İstanbul'da 2023 yılında işlediği iki cinayetten aranıyordu.