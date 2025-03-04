Alaattin Köseler'in gözaltı anı paylaşıldı

Düzenleme: Kaynak: AA

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı. Köseler’in gözaltına alınma anları ortaya çıktı.

Beykoz Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ’ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 27 Şubat tarihinde sabaha karşı gözaltına alındı.

Beykoz Belediye Başkanı tutuklandıBeykoz Belediye Başkanı tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, gözaltına alındığı gün sabah saatlerinde yurt içi uçuşu olduğu için hazırlık yaptığı, adrese giden polis ekiplerini takım elbiseyle karşıladığı belirtildi. Köseler’in gözaltına alınma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Hakkında tutuklama kararı verilmişti... Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in ifadesi ortaya çıktıHakkında tutuklama kararı verilmişti... Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in ifadesi ortaya çıktı

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