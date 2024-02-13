'Alabilirsen al kredisinin' detayları belli oldu Bakan açıkladı

Kaynak: AA
'Alabilirsen al kredisinin' detayları belli oldu Bakan açıkladı
Evlenmek isteyen gençlere yönelik hazırlanan Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartları belli belli oldu. Ortaya çıkan şartlar sonrası başvurmanın hayal olduğunu belirten vatandaşlar “Alabilirsen al kredisi” olarak tanımladı.

Kamuoyunda “Evlilik kredisi” olarak da bilinen "Aile ve Gençlik Fonu” için başvuru şartları belli oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada başvuru şartlarını açıkladı. Göktaş, Kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Programın ekonomik destek kısmıyla başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

BAŞVURU ŞARTLARINI AÇIKLADI

Başvuru şartlarında yaş kriteri olup olmadığının sorulduğu Göktaş, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor." diye konuştu.

TOPLAM GELİRİN 2 BÜRÜT ASGARİ ÜCRETİ GEÇMEMESİ GEREKİYOR

Başka bir gazetecinin fondan yararlanmak isteyenlerin gelirlerine yönelik bir kriterin olup olmadığına yönelik sorusuna Göktaş, "Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi. Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi." yanıtını verdi.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.

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