Alabora olan teknede 16 kişi boğularak can verdi

Hindistan’da bir teknenin alabora olması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Alabora olan teknede 16 kişi boğularak can verdi

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram’da içerisinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

16 KİŞİ BOĞULARAK CAN VERDİ

Kazada, en az 16 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 12’sinin kimliğinin belirlendiğini ifade ederek, can kaybının artabileceğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BAŞBAKAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, ailelere tazminat ödeneceğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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