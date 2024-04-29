AKP’li Belediye Başkanı yüzde 53 oyu beğenmedi çiftçilere yüklendi

Yerel seçimde Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde AKP’nin adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oyların yüzde 53’ünü alarak yeniden seçildi. Tahmazoğlu, konuşma yaptığı fide dağıtım töreninde aldığı oy oranını beğenmeyerek çiftçilere yüklendi.

Tahmazoğlu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Biz seçimden önce şunu söyledik; biz sınıfını takdirle geçen öğrenci olmak istiyoruz. 4,5 ile 5 ile geçen öğrenci olmak istemiyoruz. Eğer bir eksiğimiz varsa onu da söyleyen, yapalım dedik. Az önceki konuşmalarda herkes, ‘her şey tamam’ dedi. Çiftçiye destek noktasında bir eksiğimiz var mı? Yok. Mazot desteğini devlet veriyor zaten. Hükümetimiz de destekliyor. Biz bütün destekleri vermişiz, notumuzun kaç olması lazım 100 üzerinden 100. Bize 100 üzerinden notu kaç verdin? Vallahi çok ayıp ettiniz yani. Yüzde 53 oy verdin. Biz yüzde 50’lik oy merci değiliz dedik. Size söyledik. Ben sözümü şöyle verdim; dedim ki, ‘Ben çiftçinin ihtiyacı olan Fırat’ın suyunu Gaziantep’e getirmek istiyorum.’ Bunu kimle getireceğiz? Hükümetle getireceğiz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz... Elimiz güçlü olsun dedik. Elimizi güçlendirin ki biz de gidelim, bak Şahinbey’in çiftçisi arkamızda durdu bize bu kadar destek verdi, biz de bunu istiyoruz. Biz de katkı sağlayalım. Ama şu an bizim elimizi zayıflattınız. Ben onun için özellikle Kapcağız köyü biraz bizi üzdü, sağlık olsun.”

'ORUCU BİZİMLE TUTUP, İFTARI BAŞKASIYLA AÇARSANIZ BU OLMAZ'

“Siz oy verseniz de vermeseniz de biz hizmeti yapacağız. Ama bir de bir hak var. Siz tarlada işçiyi çalıştırıyorsunuz değil mi? Çalıştırıyorsunuz ona yevmiye ödeyeceksiniz. Ama yevmiyeyi ona değil de çalışmayan birine ödüyorsunuz. Bu adalet olur mu? Orucu bizimle tutup, iftarı başkasıyla açarsanız bu olmaz yani. Artık o da sizin takdirinize kalmış.”