Konyaspor'da teknik kıyım! 34 maçta 3 teknik direktör gitti

İLK STANOJEVIC GİTTİ

Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic yönetiminde 2023-2024 sezonuna büyük umutlarla başlayan yeşil-beyazlı takım, ligde ilk 4 haftada 8 puan toplayarak iyi bir başlangıç yaptı.

Yaz transfer döneminde izlediği politika ve kadrosuna kattığı oyuncular nedeniyle eleştirilen Konyaspor'da ilk ayrılık 22 Ekim 2023'te yaşandı. Teknik direktör Stanojevic, yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'in 9.haftasında evinde Pendikspor'a 2-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından görevinden ayrıldı.



HAKAN KELEŞ 76 GÜN KALABİLDİ

Konyaspor'da Stanojevic ile yolların ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı futbol takımı, 51 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Hakan Keleş'e emanet edildi.

Anadolu Kartalı, yarım sezonluğuna anlaştığı deneyimli teknik adam Keleş döneminde de istediği performansı sergileyemedi.

Hakan Keleş, 10 Ocak'ta ligin 16.hafta erteleme maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 7-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından görevinden istifa etti. Konyaspor, Keleş yönetiminde iki kulvarda çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

OMEROVİC DE ÇARE OLAMADI

Konyaspor'da Ömer Korkmaz başkanlığındaki yönetimin 15 Ocak'ta büyük umutlarla göreve getirdiği Fahrudin Omerovic, beklentileri karşılayamadı.

Boşnak teknik adam, yeşil-beyazlıların istenilen futbolu bir türlü oynayamaması ve başarılı sonuçlar alamaması üzerine sezonu tamamlayamadan görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Yeşil-beyazlılar, 105 gün görev yapan 63 yaşındaki teknik adam yönetiminde ilk 8 maçta sadece bir yenilgi almasına rağmen (3 galibiyet, 3 beraberlik), bu performansını son haftalara taşıyamadı.

Konyaspor, Omerovic ile Süper Lig'de oynadığı 14 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye Kupası'nda ise Göztepe ve Sivasspor'u yenerken, Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

Konyaspor'un kalan 4 maç için sportif direktör Ali Çamdalı yönetiminde çıkması bekleniyor.