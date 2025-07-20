Alabora olan teknede can pazarı! Ölü sayısı artıyor

Kaynak: AA / DHA / İHA
Alabora olan teknede can pazarı! Ölü sayısı artıyor

Vietnam'da meydana gelen tekne kazasında fırtınanın etkisi ile tekne alabora oldu. Gece saatlerinde gerçekleşen olayda çoğu turist 37 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu.

Yetkililer, 11 kişinin kurtarıldığını, 37 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

ÇOK SAYIDA KURTARMA TEKNESİ GÖREV ALDI

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Sınır muhafızları, donanma, polis ve liman yetkililerinin yanı sıra 27 tekne ile 2 kurtarma botunun bölgeye sevk edildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bir komuta merkezi kurulduğunu kaydetti.

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