Alabora olan teknedeki 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kaynak: İHA
Alabora olan teknedeki 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu nehrin ortasında mahsur kalan beş kişi, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, beş kişilik arkadaş grubunun Meriç Nehri'nde gezinti yaptıkları tekne aniden alabora oldu. Nehre düşen beş kişi, ters dönen tekneye tutunarak yardım çığlıkları atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Nehre kayıkla inen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı. Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından ip merdiven, kayık, bot ve can simidiyle kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten vatandaşlar hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Meriç Nehri'nin ortasında ölüm kalım savaşı veren beş arkadaşın yaşadıkları o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sudan çıkarılan beş kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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