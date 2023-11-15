Alacağına şahin vereceğine karga deyiminin anlamı nedir?

Alacağına şahin vereceğine karga asıl anlatılmak istenen şey; Alırken bütün gücünü kullanan ve kolaylık gösteren, kimsede parasını bırakmayan; verirken ise bin bir güçlük çıkaran, vereceğini geciktirmek için elinden geleni yapan kimse için kullanılır.

Bir kişinin alacaklı durumundayken saldırgan, borçlu durumdayken umursamaz olduğunu ifade eder.

ALACAĞINA ŞAHİN VERECEĞİNE KARGA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bu adamda sürekli alacağına şahin, vereceğine karga şeklinde hareket ediyor.

Sen sen ol, alacağına şahin vereceğine karga olanlardan olma!