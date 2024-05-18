Liseler arası ses yarışmasının kazananına altın verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Liseler arası ses yarışmasının kazananına altın verildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde liseler arası ses yarışması düzenlendi. Kazanana altın verildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası çerçevesinde yapılan liseler arası ses yarışmasına öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Silopi Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası çerçevesinde yapılan liseler arası ses yarışmasının finali düzenlendi.

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38 yarışmacı için ön eleme turu ve yarı final turu yapıldı. Koç İlkokulu Konferans salonunda yapılan finale, öğrenciler aileleri ve öğretmenler katıldı.

Yarışmada, birinci olan Silopi Anadolu Lisesi öğrencisi Dicle Kabul çeyrek altın, ikinci olan Senan İdin Fen Lisesi öğrencisi Mercan Saygılı 2 bin TL, üçüncü olan açıköğretim öğrencisi Rojin Rüzgar bin TL ödül verildi.

Öğrencilere hediyelerini İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sönmez verdi.

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