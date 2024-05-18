Next4biz Türk banka ve finans profesyonellerini Azerbaycan’daki panelinde ağırladı

Yapay zeka destekli, CRM ve BPM yazılımları geliştiren Next4biz, devlet ve iş dünyasının üst düzey yetkililerinin de katıldığı zirvede bir panel düzenleyerek Türkiye'nin önde gelen banka ve finans profesyonellerini ağırladı.

Finans ve teknolojinin kesiştiği noktada konumlanan etkinlik, yapay zeka temelli teknolojilerin daha popüler hale gelmesi ile birlikte ilginin odağı haline geldi. Finans şirketleri için böylesi dinamik bir ortamda süreçleri dijitalleştirmek ve müşteri ilişkilerini iyileştirmek giderek kritikleşiyor. Bu kaslarını güçlendirmek isteyenler ise iş süreçleriyle uyumlu hizmet ve yeni teknolojik çözümleri keşfedebilecekleri, güncel trendleri izleyebilecekleri uluslararası etkinlikleri takip ediyor.

Bu kapsamda 15-16 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Fintex Zirvesi 2024’e katılan Next4biz, etkinlikte Premium Sponsor olarak bir panel düzenleyerek, Türkiye'nin önde gelen banka ve finans profesyonellerinin deneyimlerini paylaşmalarına zemin oluşturdu. İş dünyasından 1500 kişinin yanı sıra, hem Türkiye hem de Azerbaycan’dan devlet ve iş dünyasının üst düzey yetkililerinin de bulunduğu zirvedeki "Düzenleyici ve Güvenli Bir Çerçevede Deneyim ve Süreç Yönetimi Teknolojileri” isimli panele konuk olan Kuveyt Türk Katılım Bankası, Alternatif Bank, Aktif Bank ve HangiKredi’nin temsilcileri, Next4biz’in regülasyonlarla uyumlu ve destekleyici teknolojilerinin faydalarına değindi. Zirvede ayrıca, Azerbaycan'daki dijitalleşme süreçleri, ödeme sektörünün geleceği, yapay zekanın uygulanması, nakitsiz ödemelerin gelişimi ve bölgedeki finans sektörünün gelişimi gibi konularda da fikir alışverişinde bulunuldu.

“Müşteri hizmetleri yönetimini optimize ediyoruz”

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Next4biz’in Satış Müdürü Kadir Efe, panelin açılışını şu sözlerle yaptı: “Müşteri deneyimi ve iş süreçleri yönetimi söz konusu olduğunda, güncel regülasyonları ve teknolojideki son yenilikleri takip etmek büyük önem taşıyor. Next4biz olarak, müşteri hizmetleri yönetim sürecini optimize edebilmek ve bu deneyimi iyileştirebilmek için teknolojinin gücünden faydalanıyoruz. Panelimizde katılımcılarımız olan HangiKredi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Aktif Bank ve Alternatif Bank da müşteri deneyiminden süreç yönetimine, yapay zeka kullanımından bilgi teknolojileri yönetişimine kadar farklı alanlarda bizimle yakaladıkları başarılardan bahsedecekler.”

“Gündemimizde yapay zeka var”

Konuşmasında yeni projelerin implementasyonu ve stratejik yol haritalarının belirlenmesi gibi konulara dikkat çeken Hangi Kredi CTO’su Yiğit Demirelli: “HangiKredi, müşterilerin finansal asistanı olma stratejisi çerçevesinde veri odaklı iş süreci dijitalleştirme hedefine koşuyor. Bu hedefte ilerlerken, HangiPara bünyesinde de regülasyonların oldukça yoğun biçimde devam ettiği ePara piyasasında önemli bir oyuncu olmak için adımlar atıyoruz. Veri bilimi ekibimizin gündemindeki en önemli konulardan biri de yapay zeka ile ilgili projeler” ifadelerini kullandı.

“Yapay zeka, bankacılık sektörünü değiştiriyor”

Kuveyt Türk Müşteri İletişim Merkezi Müdürü Mehmet Hilmi Koçak, Next4biz ile gerçekleştirdikleri müşteri deneyimi ve yapay zeka çalışmaları hakkında, “Yapay zeka, bankacılık sektöründe müşteri hizmetlerini ve iş süreçlerini dönüştürerek müşteri deneyimini iyileştiriyor. İş birimlerinde, analitik modelleri ve yapay zeka projelerini hayata geçirecek yeni roller oluşuyor.

Şikayet yönetiminde, şikayetleri otomatik sınıflandırarak ve çözüm önerileri sunarak operasyonel verimlilik sağlıyor. Müşteri etkileşimleri, yapay zeka ile kişiselleştirilebiliyor, gerçek zamanlı analiz ve uyarı sistemleri ile hızlı ve etkili müdahaleler sağlıyor” dedi.

“Bilgi güvenliği yönetişimi, her rekabet ortamında önemli”

Panel konuşmacılarından Aktif Bank İletişim Merkezi Bölüm Başkanı Akın Adıyaman, Türkiye’nin en büyük finansal teknoloji ekosistemlerinden birine sahip olan Aktif Bank’ın müşteri deneyimini kusursuz hale getirmek için yaptığı çalışmaları, yapay zekanın müşteri hizmetlerini dönüştürme gücü kapsamında değerlendirdi.

Alternatif Bank Bilgi Güvenliği Direktörü Özer Gülce de bilgi güvenliği yönetişiminin önemi hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Finans sektörü başta olmak üzere, bilgiye dokunan, itibar riskine dair her konu başlığında kurum, kişisel verileri müşteri verisi gibi öznelerin sıkça yer aldığı, dijitalleşen dünyadaki rekabetin arttığı ortamlarda bilgi güvenliği yönetişimi son derece kritik. Regülatif düzenlemelerin ışığında, iç disiplinlerle ölçeklenen, yönetilen risk bakış açısıyla sürdürülebilir yapılar kurgulamak ve bilgi güvenliğine yatırım yapmak, doğru organizasyonel yapılar için son derece önemli.”