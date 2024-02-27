Alacak verecek kavgasında bıçaklı saldırı

Bölgeden edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Mardin Caddesi Eski Maliye Kavşağı’nda alacak verecek meselesi nedeniyle bir işyerine gelen bir grup ile iş yeri sahibi arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa süre sonra tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada grubun saldırısına uğrayan iş yeri sahibi R.Ç., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredeki esnaf vatandaşların ekiplere yaptıkları ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan R.Ç., yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay ilgili inceleme başlatırken kavgaya karışan şüpheliler kısa sürede yakalandı.