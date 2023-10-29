Alageyikleri kaçak şekilde ülkeye soktu. 811 bin lira cezayı yedi

Irak'tan kaçak yollarla ülkeye getirilen ve jandarmanın yol kontrolü sırasında ele geçirilen 4 alageyik, rehabilite edilmek üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi.

KAYNAK: İHA
Alageyikleri kaçak şekilde ülkeye soktu. 811 bin lira cezayı yedi


Hakkari’nin Derecik Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında bir kamyonete arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasında Irak'tan kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 4 alageyiğe el koydu.

Jandarma ekipleri alageyikleri Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Yüksekova Şefliği personeline teslim etti. Alageyikler daha sonra rehabilite edilmek üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi.

Irak sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 4 yavru alageyiğin rehabilitesi için merkezlerine getirildiğini ifade eden merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "DKMP 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından dün akşam 4 alageyik merkezimize getirildi. İlk muayenelerini yaptığınızda nakliyeye bağlı yaralanmalar ve hafif felç tabloları vardı.

Bilindiği gibi alageyikler bütün dünyaya Anadolu'dan dağılmıştır. Son yapılan kazılarda da alageyikler hakkında da hem yerleşim yerlerinde hem de boynuzları, hem de iskeletleri bulundu. Bu da bize gösteriyor ki alageyiklerin öz vatanı Anadolu, yani bu coğrafya.

Ülkemize kanunsuz ve izinsiz getirildikleri için bunlara el konulup gerekli cezai işlem uygulanmış. Biz de merkezimizde bunlara kafeste değil de özgür alanda yerlerini hazırladık. Uzun süre bakıp DKMP yetkililerine teslim edeceğiz" dedi.
DKMP ekipleri, araç sürücüsüne ise 811 bin 442 TL idari para cezası uyguladı.

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