12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Alak suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Alak suresi 19 ayetten oluşmaktadır. Alak suresi, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade etmektedir. İşte Alak suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 13:19
Takip Et

Alak suresinin Türkçe anlamı nedir?

Alak suresinin Türkçe anlamı nedir?
+
Aa
-

Alak suresi Mekke'de inmiştir. Alak suresi 19 ayetten oluşmakta olup bu sûreye "İkra'sûresi" de denmektedir.

Alak suresinin ilk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen ayetlerdendir. Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Alak sûresinde okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.

ALAK SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2- O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.

3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

9-10- Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,

12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?

13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,

14- O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

15-16- Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu

perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

18- Biz de Zebanileri çağıracağız.

19- Hayır, sakın ona boyun eğme (Allah'a) secde et ve yaklaş.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
2
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
3
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
4
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
5
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
6
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
7
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı
﻿Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı
﻿Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı
﻿Şanlıurfa'da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
﻿Şanlıurfa'da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
﻿Şanlıurfa'da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
﻿Mikel Arteta: Beğenmeyen kiliseye gitsin
﻿Mikel Arteta: Beğenmeyen kiliseye gitsin
﻿Mikel Arteta: Beğenmeyen kiliseye gitsin
﻿Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
﻿Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
﻿Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.