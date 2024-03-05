Alanya açıklarında hortum çıktı

Kaynak: İHA
Alanya açıklarında hortum çıktı
Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi açıklarında denizde 4 ayrı hortum çıktığı ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde kıyıya 150 metre uzaklıkta oluşan 4 hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Hayatlarında ilk defa hortum gören kişiler cep telefonları ile o anları saniye saniye kaydetti.

Hortumu cep telefonu kamerasıyla çeken çocuklar ve bir vatandaş, “Ben hortumu izliyorum. Çocuklar çekiyor. Ben daha önce de görmüştüm. Onlar daha hortum görmemiş. Şaşırıyorlar” dedi. Çocuklar ise, “Hortum hiç görmedik. Bu ilk oldu” dedi.

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