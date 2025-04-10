Alanya’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Alanya’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya'da D-400 Karayolu'nda bir TIR sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün gece saat 03.50 sıralarında Alanya'nın İmamlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmamlı Mahallesi istikametinden Alanya yönüne doğru seyir halinde olan Murat Ç. (37) idaresindeki 31 ADC 538 plakalı tıra, aynı yönde ilerleyen Mehmet N. T'nin (25) kullandığı 07 MNT 77 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişiden sağ ön koltukta oturan Mustafa Toksöz (26) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü otomobil sürücüsü ve ile arka koltukta yolcu olarak bulunan Şükrü T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılırken, tır sürücüsü Murat Ç. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Alanya’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Haberler
Bursa’da İYİ Partili belediye başkanları AKP’ye mi geçiyor? İl Başkanı detayları Yeniçağ’a anlattı
Bursa’da İYİ Partili belediye başkanları AKP’ye mi geçiyor? İl Başkanı detayları Yeniçağ’a anlattı
Kendrick Nunn, Panathinaikos'la devam ediyor
Kendrick Nunn, Panathinaikos'la devam ediyor
Togg fiyatıyla rakiplerini ezip geçecek. Yeni modeli test sürüşünde
Togg fiyatıyla rakiplerini ezip geçecek. Yeni modeli test sürüşünde
Bandırmaspor, Malatya'dan üç puanla dönüyor
Bandırmaspor, Malatya'dan üç puanla dönüyor
Artvin'de ahşap ev cayır cayır yandı
Artvin'de ahşap ev cayır cayır yandı