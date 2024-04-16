Alanya'da horoz dövüşü ve kumar operasyonu: 50 kişiye işlem yapıldı

Yapılan çalışmalarda 50 kişinin kumar oynadığı tespit edilerek '5326 Sayılı Kabahatler Kanunu' kapsamında idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca operasyonda 29 horoz muhafaza altına alındı.

Kumar oynayan şüphelilerin sorgulanması sonucunda, bir kişinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı ve şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Horoz dövüştürdüğü belirlenen bir kişi hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan, horoz sahibi 3 kişi hakkında ise '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem yapıldı.