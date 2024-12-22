Alanya’da kamyonet 25 metreden dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Alanya’da kamyonet 25 metreden dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dereye uçan kamyonette 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Alanya'nın merkeze bağlı Uzunöz Mahallesi Kuzyaka mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim A.(34) kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafo direğine çarpıktan sonra 25 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kamyonette bulunan İrem Alanay'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonette bulunan Ömer Asaf A.(6) kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, Kazada durumu ağır olan baba İbrahim A.(34) ise ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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