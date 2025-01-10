Alanya'da lüks yat alev alev yandı

Şahmeran adlı yat, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı ve kısa sürede tamamen alevlerle kaplandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yat kullanılmaz hale geldi.

İTFAYE EKİPLERİ VE SAHİL GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Olay, saat 01.00 sıralarında Alanya'da balıkçı barınağında meydana geldi. Alevlerin hızla yayıldığı lüks yat için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya İtfaiyesi'nden üç ekip, Alanya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı üç gemiyle birlikte olay yerine sevk edildi. Yangının diğer teknelere sıçramaması için büyük bir çaba harcandı.

YATIN ÇAPAĞI KIRILDI, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangın nedeniyle, çapasından boşalan yat, limanın açığına doğru sürüklenmeye başladı. Polis ve bekçiler, yatı halatla tutarak büyük bir mücadele gösterdi. Bir saat süren deniz ve karadan müdahale ile yangın söndürüldü. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, diğer tekneler de açığa çekildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet güçlerinin, yangının çıkış sebebini belirlemek için diğer teknelerdeki güvenlik kameralarını incelediği ve olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.