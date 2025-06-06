Alanya’da sağlık çalışanları bayramda unutulmadı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetimi, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını Kurban Bayramı'nın 1. gününde yalnız bırakmadı. Birlik ve beraberliği arttırmak ekip ruhunu hissettirmek adına sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen hastane yönetimi her birinin ayrı ayrı bayramını kutladı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Ali Gök, sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yatan hastaların sağlık durumu, doluluk oranı ve genel durum hakkında bilgi aldı. Bayramların; dayanışmanın, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel zamanlar olduğunu vurgulayan Op. Dr. Gök, "Sağlık hizmeti bir gönül işidir ve bu iş büyük bir sorumluluk ister. Herkesin sevdikleriyle bir arada olduğu bu özel günde, hastanemizde görev başında olacak tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu bayramda da ekip arkadaşlarımızla birlikte şifa dağıtmaya devam edeceğiz. Aksaklık yaşanmaması adına gereken birimlere takviyelerimizi gerçekleştirdik. Hastalarımızın durumları hakkında bilgi aldık. Tüm birimlerimiz koordineli bir şekilde ekip ruhuyla çalışmaktadır. Dayanışmanın ve sevginin en güzel ifadesi olan bayramlarımız bizleri birbirimize yaklaştıran sevgi bağlarımızı güçlendiren kırgınlıkları unutturan ve umutları tazeleyen anlamlı özel günlerdir. Bu duygularla bayramda görevini fedakârca yerine getiren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar, herkese başta sağlık olmak üzere mutluluk, huzur ve güzel günler getirmesini temenni ederim" diye konuştu.