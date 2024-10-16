Alanya'da sahte marka baskını

Sahte marka baskını Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile satılması yasak olan tişörtlerin toplanması için harekete geçen polis ekipleri ve marka avukatları, esnaf ile arbede yaşadı.

Aramalar esnasında iş yeri önünde cansız mankeni yakarak olayı protesto eden esnaf, polisin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, kalabalığa karşı biber gazı ile müdahale etti. Olay esnasında çıkan arbedede bir polis memuru yaralanırken, olaya karışan kişiler ile ilgili karar tüm görüntüler incelendikten sonra verilecek.

Arama esnasında yapılan incelemelerde, polis ekipleri 438 adet farklı markalara ait satılması yasak olan tişört ve 16 adet sweatshirte mahkeme kararı ile el koydu.