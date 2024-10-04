Alanya'da sinek ve haşere operasyonu: 102 mahallede büyük temizlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

221 personel, 85 ekip ve 26 araçla Alanya'nın 102 mahallesinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik mücadele gerçekleştiriliyor. Merkez mahallelerde yağmur ve kanalizasyon giderleri, çöp konteynerleri, su birikintileri, kullanılmayan havuzlar, bina altları, kısacası sineklerin üreyebileceği her nokta ilaçlanıyor.

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KARASİNEKLE MÜCADELE

Diğer yandan artan karasineklerle kimyasal mücadelenin yanı sıra belirli noktalara asılan tuzaklarla da mücadele ediliyor.

Sinekten geçen virüsler neledir? Alınacak tedbirler nelerdir? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor?

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Şehir merkezinde son zamanlarda artan karasineklere yönelik başlatılan çalışmalar da devam ediyor. Damlataş, Müze, Belediye ile Kızılkule arası, çarşı içi, Kale arkası ve Kale yolunda çalışmalar tamamlanırken, çarşı merkezi ve Cuma Pazarı'nda da çalışma yapılacak.

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