Antalya'da 3 katlı bina çöktü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele ait olduğu öğrenilen lojman tadilat sırasında çöktü. Binada kimsenin bulunmadığı olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

KAYNAK: İHA
Antalya'da 3 katlı bina çöktü

Olay bugün akşam saat 21.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’ndeki Gökkuşağı Caddesi Gökkuşağı Sitesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre otel lojmanı olarak kullanılan yaklaşık bir hafta önce tadilata alınan 3 katlı bina çöktü.

Olay yerinde yapılan incelemede binada kimsenin bulunmadığı tespit edilirken binanın ön tarafında bulunan odalar ve balkonların tamamen çöktüğü gözlendi.

AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından binanın içinde detaylı bir arama yapıldı ve ardından çöken binanın etrafına maksadıyla jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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