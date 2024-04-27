Adana TFF 2. Lig'de

TFF 3. Lig'de son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla gruplarda şampiyon olan Kepezspor, TPAO Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor ve Bitexen Adana 1954, TFF 2. Lig'e yükseldi.



Ligde 4 grupta da son hafta karşılaşmaları oynandı. 1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 sezonu birincilikle tamamlayarak 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.



1. Grup'ta Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Malatya Arguvanspor, Tarsus İdman Yurdu, 2. Grup'ta Hacettepe 1945, Amber Çay Eynesil Belediyespor, Sapanca Gençlikspor, 3. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, Akhisarspor, Sivas Dört Eylül, 4. Grup'ta ise Siirt İl Özel İdaresi, İdaş Çatalcaspor ve Sultanbeyli Belediyspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.



2. Lig'e yükselmek için play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler de belli oldu. Gruplarını ikinci sırada bitiren 1. Grup'ta Aliağa Futbol, 2. Grup'ta Çimentaş Elazığspor, 3 Grup'ta Merkür Jet Erbaaspor, 4. Grup'ta ise Sebat Gençlikspor play-off 3. turunda mücadele edecek.



3. Lig'de play-off 1. tur eşleşmeleri şöyle:



1. Grup:



Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor



52 Orduspor-İnegöl Kafkasspor



2. Grup:



Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi



Turgutluspor-Efeler 09



3. Grup:



Silivrispor-Belediye Kütahyaspor



Bornova 1877 Sportif Faailyetler-Kuşadasıspor



4. Grup:



Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım



Tokat Belediye Plevne-Armoni Alanya Kestelspor



3. Lig'de son hafta maçlarında alınan sonuçlar:

1. Grup:



Aliağa-Kırıkkalegücü: 6-3



Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kepezspor: 2-4



Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor: 1-0



Mardin 1969-İnegöl Kafkasspor: 4-2



Tarsus İdman Yurdu-Karabük İdmanyurdu: 1-1



Malatya Arguvanspor-Talasgücü Belediyespor: 3-4



Artvin Hopaspor-52 Orduspor: 0-1