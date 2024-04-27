Emeklilere artık tamamen ücretsiz oldu. Yarın başlıyor

Memur SGK ve Bağ Kur emeklilerine Ocak ayında eşit oranda yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Ancak oran eşit olsa da zaten düşük aylık alan SGK ve Bağ Kur emeklileri için değişen bir şey olmadı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıksa da bu oran açlık sınırının fersah fersah altında kaldı. Emekliler Temmuz'da yapılacak zam ve refah payı eklemesine gözlerini dikmiş beklerken, 2024 emekliler yılı kapsamında devreye alınan sosyal yardımlar da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Hükümet kanadından ise bayram ikramiyeleri düşük kalan emeklilere ekstrada destek uygulanacak destek paketi uygulaması geldi. Bu paket içinde maaş dışında geliri ve mülkü olmayan emekliler için elektrik, doğal gaz, su faturaları desteği, verilecek emekli kartları üzerinden gıda faturası desteği olduğu belirtildi.

TÜM EMEKLİLERE ÜCRETSİZ OLDU

31 Mart Seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi birçok belediye başkan adayı da emekliler için destek paketleri açıkladı. Kazanan başkanlar ise yeni dönem ile birlikte vaatlerini yerine getirmeye başladı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de daha önce açıkladığı gibi emeklilere bugün itibari ile kuaför salonunda ücretsiz tıraş desteğinin başladığını duyurdu.

Aksaray Belediyesine dinlenme evi bahçesinde hizmet veren kuaför salonunun kapıları emekli vatandaşlara sonuna kadar açıldı. İsteyen emekliler bu salonlara geldiklerinde traş başta olmak üzere tüm kuaför hizmetlerini bedava alabilecek.

"7'DEN 70'E HERKESE HİZMET VERECEK"

Aksaray Belediyesi Berber Salonu, hafta içi her gün sabah saat 08.00 itibari ile mesaiye başlayarak tüm gün hizmet verecek. Eğer emekli vatandaşlardan gelen talep çok olursa kuaför hizmetleri cumartesi günü de sürecek. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı açıklamada Aksaray Belediyesi olarak kentte yaşayan 7'den 70'e herkese bu kapsamda hizmet vereceklerini söyledi.

Aksaray Belediyesi'nin daha önce de mobil kuaför hizmetini devreye sokarak evinden çıkamayan emekliler için kuaförleri ayaklarına getirmişti. Uygulama ile sadece emeklilere değil engelli vatandaşlara ve hastalıkları nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara kuaförlük hizmeti verilmişti.