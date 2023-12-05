Alanyaspor Kocaelispor'dan turu tek golle kaptı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, 1. Lig temsilcisi Kocaelispor'u 1-0 yendi Türkiye Kupası'nda tur atladı.

KAYNAK: AA
Alanyaspor Kocaelispor'dan turu tek golle kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 1-0 yenen Corendon Alanyaspor, 5. eleme turuna yükseldi.

23. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası yayında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Corendon Alanyaspor: 1 - Kocaelispor: 0
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Ali Yılmaz, Şenol Bektaş, Mehmet Pekmezci
Corendon Alanyaspor: Yavuz Aygün, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Efecan Karaca, Leroy Fer, Sisto, Yunus Bahardır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Eduardo (Dk. 72 Novais), Anderson (Dk. 72 Cordova)
Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Ceylan), Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar, Breze (Dk. 61 Mert Çölgeçen), Mesut Can Tunalı, Emre Nefiz (Dk. 61 Bedirhan Yıldız), Emre Gültekin (Dk. 75 Amaral), Cem Ekici, Kouakou
Gol: Dk. 23 Balkovec (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Efecan Karaca, Dk. 59 Balkovec, Dk. 82 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 82 Alihan Kubalas, 90+2 Oğuz Ceylan, 90+4 Mert Çölgeçen (Kocaelispor)

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