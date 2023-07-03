Alanyaspor'a Brezilya'dan transfer

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Carlos Eduardo'yu transfer etti.

Alanyaspor'a Brezilya'dan transfer

Brezilya'nın Palmeiras Kulübünden transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı.

Çavuşoğlu, Carlos Eduardo ile sözleşme imzalayarak Brezilya'dan ikinci transferlerini yaptıklarını söyledi.

Carlos Eduardo'nun Alanyaspor için çok iyi şeyler yapacağına inandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Carlos, izleyip takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Hem Corendon Alanyaspor hem de Carlos için hayırlı olsun. 'Aramıza hoş geldin Carlos' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Carlos Eduardo da Alanyaspor'a ciddi katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Hem kendisinin hem de Alanyaspor'un hedefleri için çok çalışacağını aktaran Carlos Eduardo, "Taraftarların, beni saha içerisinde görmelerini istiyorum. Agresif bir oyuncuyum. Beni seveceklerini ve onları mutlu edeceğimi düşünüyorum." diye konuştu. (AA)

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