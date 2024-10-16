Alanyaspor'u sarsan skandal. Çektiği utanç videosu başını yaktı

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Alanyaspor'u sarsan skandal. Çektiği utanç videosu başını yaktı

Alanyaspor'un Güney Koreli futbolcusu Hwang Ui-jo, iki kadınla yaşadığı cinsel birliktelikleri izinsiz kaydettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Savcılar, Hwang için 4 yıl hapis talep etti. Futbolcu suçlamaları kabul edip pişmanlığını dile getirirken, ceza duruşması 18 Aralık'ta yapılacak.

Güney Koreli futbolcu Hwang Ui-jo'nun iki kadınla yaşadığı cinsel birliktelikleri izinsiz olarak kaydettiği suçlamasıyla yargılandığı davada, savcılar dört yıl hapis cezası talep etti. Alanyaspor'da forma giyen futbolcunun 2022 yılında, mağdurların rızası olmadan dört kez görüntülerini kaydettiği iddia ediliyor. Dava, Hwang'ın ağabeyinin eşine Instagram'da özel fotoğraflarını paylaşması ve şantaj yapması üzerine suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Olayın ardından yürütülen soruşturma sırasında polisin elde ettiği deliller, futbolcunun yasadışı çekim yaptığını ortaya koydu.

MAĞDURLARIN YAŞADIĞI ZARAR VE SUÇLAMALAR

Savcılar, dava sırasında mağdurların büyük bir acı ve utanç yaşadığını belirtti. "Videoların dağıtımı mağdurlara büyük zarar verdi," diye ekleyen savcılar, Hwang’ın bu olaylardan pişman olup olmadığını sorguladı. Hwang, son duruşmada tüm suçlamaları kabul ederek mağdurlardan özür diledi. "Yanlış eylemlerimle zarar verdiğim herkesten içtenlikle özür diliyorum," diyen Hwang, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattığı için de pişman olduğunu ifade etti.

HWANG'IN MAHKEMEDEN AF TALEBİ

Son savunmasında mahkemeden af talep eden Hwang, bu olayı kendisi için bir ders olarak gördüğünü söyledi. "Gelecekte bu tür suçlardan uzak duracağım ve futbol kariyerimde elimden gelenin en iyisini yapacağım," diyen futbolcu, daha dikkatli bir hayat sürme sözü verdi. Hwang'ın ceza duruşması 18 Aralık'ta gerçekleşecek.

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