Alanya'ya Tekke de çare olamadı. Gaziantep doludizgin

Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep üst üste ikinci galibiyetini alırken, Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor'un kötü gidişi devam ediyor.

KAYNAK: AA
Alanya'ya Tekke de çare olamadı. Gaziantep doludizgin

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

Kırbıyık Golding Stadı'ndaki maçı Gaziantep FK 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+8. dakikada penaltıdan Maxim, 45+10. dakikada Draguş ve 90+5. dakikada Brayan Riascos kaydetti.

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Sumudica'nın öğrencileri bu skorla üst üste 2. galibiyetini aldı ve ligdeki galibiyet sayısını 4'e çıkardı.

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Ömer Erdoğan sonrası Kayserispor maçıyla takımın başına getirilen Fatih Tekke'nin takımı Alanyaspor ise üst süte 4. mağlubiyetini yaşadı. Tekke; Akdeniz ekibiyle çıktığı iki maçı da kaybetti.

Gaziantep FK, bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Alanyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Ankaragücü'nü konuk edecek.

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