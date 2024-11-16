Alaplı’da otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alapli lçesine bağlı İncivez Köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada M.D idaresindeki 67 DY 599 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.