Alaplı’da otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Alaplı’da otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alapli lçesine bağlı İncivez Köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada M.D idaresindeki 67 DY 599 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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