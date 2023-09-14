Alara adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Alara isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alara ne demek? Alara isminin anlamı nedir?

ALARA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alara ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Mitolojide bir yer adı.

- Bir çeşit kilim, çul.

- Bin türlü naz eden, bin tane naz.

ALARA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Alara ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alara adını koymak caizdir.