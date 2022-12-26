Alaşehir'de uyuşturucudan 1 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Alaşehir ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada 6 adet sentetik ecza ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın ikametinde yapılan aramada ise 24 adet sentetik ecza ve 0,60 gram esrar ele geçirildi. E.Ö. (55) isimli şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. E.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)



