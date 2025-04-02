Albanese'den Trump'a rest: Avustralya, Asya pazarına yöneliyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergisi planlarına karşı ülkesinin duruşunun net olduğunu vurguladı. Albanese, Canberra’nın kendi ekonomik düzenlemelerinden taviz vermeyeceğini ve Washington’un olası yaptırımlarına boyun eğmeyeceğini belirtti.

Başbakan, Avustralya’nın ABD ile olan ticari ilişkilerinde önemli bir avantajı bulunduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ABD menşeli ürünlerin Avustralya’ya vergisiz girişine olanak sağladığını ifade etti. Bununla birlikte, Avustralya’nın ABD ile dış ticaretinde fazla verdiğini belirterek, yeni gümrük tarifelerinin Avustralya ekonomisi için büyük bir tehdit oluşturmayacağını dile getirdi.

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ABD, AVUSTRALYA’NIN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI DEĞİL

Albanese, ABD’nin Avustralya’nın ticaretinde büyük bir yer tutmadığını ve ülkenin toplam ihracatının yalnızca yüzde 5’inin ABD’ye yapıldığını açıkladı. Bu nedenle, Washington’un olası gümrük vergilerinin Avustralya ekonomisi üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını vurguladı.

Avustralya’nın ekonomisini çeşitlendirmek için Asya pazarlarına yönelmeye devam ettiğini belirten Albanese, bölgedeki güçlü ticari bağların Avustralya işletmelerine yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Hükümetin özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerle ticari ilişkileri güçlendirme çabalarının, ABD’nin ticari kısıtlamalarından bağımsız olarak Avustralya’nın ekonomik istikrarını koruyacağını söyledi.

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AVUSTRALYA, ASYA PAZARINA YÖNELİYOR

Avustralya’nın stratejik olarak Asya’daki ekonomik fırsatları değerlendirdiğini vurgulayan Albanese, ülkesinin küresel ticarette rekabetçi kalabilmesi için bölgesel ortaklıklarını daha da güçlendireceğini belirtti. Canberra’nın, Asya-Pasifik bölgesindeki serbest ticaret anlaşmalarına öncelik verdiğini ve yerel işletmeleri desteklemek için ticaret ağlarını genişlettiğini ifade etti.

Özellikle Çin ile Avustralya arasındaki ticari ilişkiler, Canberra için kritik bir öneme sahip olmaya devam ediyor. Avustralya, madencilik, tarım ve enerji sektörlerinde Asya ülkelerine yapılan ihracatın artarak devam ettiğini ve bu sürecin ABD ile yaşanabilecek olası ticaret gerilimlerine karşı bir güvence sağladığını belirtiyor.

Başbakan Albanese, Avustralya’nın küresel ticaret sahnesinde bağımsız ve güçlü bir oyuncu olarak yerini koruyacağını ve ticaret politikasının ulusal çıkarlar doğrultusunda şekillendirileceğini sözlerine ekledi.