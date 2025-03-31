İngiltere kılıçları çekti: ABD tarifelerine karşı misilleme gündemde

İngiltere, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobil ve otomobil parçalarına yönelik %25'lik yeni gümrük vergisi kararının ardından, bu tarifelerin ülke ekonomisi üzerindeki olası etkilerini değerlendiriyor ve misilleme seçeneklerini gözden geçiriyor. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik anlaşma görüşmelerinin "yapıcı" geçtiği, ancak Başkan Trump'ın Çarşamba günü yürürlüğe girmesi planlanan yeni tarifelerinin İngiltere'yi de etkilemesinin beklendiği belirtildi.​

İNGİLTERE'NİN ULUSAL ÇIKARLARI ÖNCELİKLİ

Başbakan Keir Starmer'ın resmi sözcüsü, "Başbakan, ulusal çıkarları her zaman ön planda tutacak ve Başkan Trump'ın açıklamasının ardından tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olacağız. İngiltere'nin de diğer ülkelerle birlikte bu tarifelerden etkilenmesini bekliyoruz" dedi. Sözcü ayrıca, ABD ile ekonomik refah anlaşması üzerine yapılan görüşmelerin yapıcı olduğunu, ancak Çarşamba gününe kadar bir anlaşmaya varılmasının zor göründüğünü ifade etti.​

SAKİN VE PRAGMATİK YAKLAŞIM

İngiltere Hazine Bakanı James Murray, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma %25 ilave gümrük vergisi uygulamasına karşı "pragmatik" bir yaklaşım sergileyeceklerini ve ani tepkilerden kaçınacaklarını belirtti. Murray, Sky News'e verdiği röportajda, İngiltere'nin tarifelere karşı misilleme yapma hakkını saklı tuttuğunu, ancak özellikle ABD ile ekonomik bir anlaşma için müzakereler devam ederken ölçülü bir yaklaşımın daha uygun olacağını vurguladı.

LİBERAL DEMOKRATLARDAN MİSİLLEME ÇAĞRISI

Liberal Demokrat Parti lideri Sir Ed Davey, hükümeti ABD'ye karşı misilleme tarifeleri uygulamaya çağırdı. Davey, "Sadece nazikçe istemek Trump ile işe yaramıyor, bu yüzden Kanada ve Avrupa'daki müttefiklerimizle birlikte durmalı ve zorbalığa boyun eğmeyeceğimizi göstermeliyiz. Gerekirse Elon Musk'ın Tesla'ları da dahil olmak üzere karşılıklı tarifeler uygulamaya hazır olmalıyız" dedi.​

EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), karşılıklı bir ticaret savaşının ekonomik büyüme üzerinde milyarlarca dolarlık kayıplara neden olabileceği ve Maliye Bakanı Rachel Reeves'in harcama ve borçlanma konusundaki kendi belirlediği kurallara uyma esnekliğini neredeyse ortadan kaldırabileceği konusunda uyardı. OBR'nin son ekonomik tahminine göre, en şiddetli senaryoda, İngiltere ve diğer ülkelerin Trump'ın tarifelerine misilleme yapması durumunda, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bu yıl %0,6 ve gelecek yıl %1 daha düşük olabilir.​

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OTOMOTİV İHRACATI RİSK ALTINDA

İngiltere'nin ABD'ye yıllık yaklaşık 7,6 milyar pound değerinde otomobil ihracatı bulunuyor ve ABD, Avrupa Birliği'nden sonra İngiltere otomobilleri için ikinci en büyük pazar konumunda. Trump'ın planının, özellikle Rolls-Royce ve Aston Martin gibi İngiliz lüks otomobil üreticilerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.​

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ABD İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Başbakan Keir Starmer, Pazar günü Başkan Trump ile telefon görüşmesi yaparak, ekonomik bir anlaşma üzerine "verimli müzakereler" gerçekleştirdi. Hükümet, İngiltere'nin diğer ticaret ortaklarına kıyasla ABD ile daha dengeli bir ticaret ilişkisine sahip olduğunu savunuyor. Geçen ay Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmede, Trump "gerçek bir ticaret anlaşması" sinyali vererek, İngiltere'nin diğer ülkelere uygulamayı planladığı türden tarifelerden kaçınabileceğini ima etti.​

İngiltere, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerini en aza indirmek için diplomatik ve ekonomik adımlar atmaya hazırlanıyor. Hükümet, ulusal çıkarları koruma adına tüm seçenekleri masada tutarken, ani tepkilerden kaçınarak sakin ve pragmatik bir yaklaşım sergilemeyi hedefliyor. Önümüzdeki günlerde, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin seyri ve alınacak kararlar, İngiltere ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.​