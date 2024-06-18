Albino kadının 3 çocuğuyla çadırda yaşam savaşı veriyor

Kaynak: İHA
Albino kadının 3 çocuğuyla çadırda yaşam savaşı veriyor

Adana'da albino hastası genç kadın 3 kız çocuğuyla birlikte kavurucu sıcaklarda çadırda yaşam savaşı veriyor.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana'da güneşe çıkması yasak olan albino hastası 22 yaşındaki Songül Eryiğit 3 küçük çocuğu ile birlikte çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Songül Eryiğit, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde brandalarla yaptığı çadırda, 3 yaşındaki Reyhan 2 yaşındaki Biricik ve 3 aylık İncila ile kavurucu sıcaklarda zorlukla yaşıyor.

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"GÜNEŞE ÇIKAMIYORUM"

Güneşin kendisi için tehdit oluşturduğunu anlatan Songül Eryiğit, bu nedenle iş bulamadığını ve çocuklarının ise henüz bırakılamayacak kadar küçük olduğunu diye getirdi. Zaman zaman peçete sattığını ancak bu paranın yaşamalarına yetmediğini söyledi.

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"TEK HAYALIM EVDE YAŞAMAK"

Kendisi ve çocukları için tek hayalinin iyi kötü bir bir evde yaşamak olduğunu söyleyen Songül Eryiğit, sıcak bir yuva, erzak, çocukları için kıyafet istediğini ne televizyonu ne de bir makinesi olmadığını belirtti. Songül Eryiğit "İki yastğım bir döşeğim var. Başka da hiçbir şeyim yok" diye konuştu.

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