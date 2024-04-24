Bütün şehir bu aldatma olayını konuşuyor. Mutfak tezgahının altında yakaladı iç çamaşırı yoktu

Kaynak: DHA
Bütün şehir bu aldatma olayını konuşuyor. Mutfak tezgahının altında yakaladı iç çamaşırı yoktu
Adana’da Suriyeli bir adam evine geldiğinde kapının geç açılmasından şüphelenip evi aradığında mutfak tezgahının altında arkadaşını gördü. Aldatıldığını düşünen Suriyeli adam arkadaşını bıçakladı. Polis ekiplerinin bıçakla olay yerinde bulduğu adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seyhan ilçesinde gündelik işlerde çalışan bir Suriyeli adam evine geldiğinde kapısının geç açılmasından şüphelendi. 27 yaşındaki adam 2 çocuğunun olduğu 26 yaşındaki kadının üzerinde sadece tişörtünün olduğunun görünce evi aramaya başladı.

Mutfağa gelince tezgâhın altında eşine daha önce görüşmemesi için uyarıda bulunduğu bir arkadaşını buldu.

Suriyeli Ahmed El-Melhem, tezgahın altında bulduğu adamı önce darp edip sonrada bıçakladı.

Polis ekipleri Ahmed El-Melhem’i olay yerinde bıçakla yakalayıp karakola götürdü. Bıçaklanan adam ise hastaneye kaldırılırken hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ahmed El-Melhem polis ifadesinde şunları söyledi:

“Memduh’a, eşimden ve ailemden uzak durmasını söylemiştim. Evin kapısı, çaldıktan 10 dakika sonra açıldı. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. Memduh’u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen el-Melhem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

esi-kapiyi-gec-acinca-suphelendi-mutfak-44242.jpg

esi-kapiyi-gec-acinca-suphelendi-mutfak-44242-1.jpg

Son Haberler
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar Magazin
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar
Özgür Özel Erdoğan'a göz kırptı: Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam Siyaset
Özgür Özel Erdoğan'a göz kırptı: Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam
Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayanlar dairesini çok ucuza kaybeder Ekonomi
Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayanlar dairesini çok ucuza kaybeder
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı Spor
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı
TikTok kullanıcılarına kötü haber. Ya satılacak ya yasaklanacak Teknoloji
TikTok kullanıcılarına kötü haber. Ya satılacak ya yasaklanacak
İnşaatlarda kalıcı sürdürülebilirlik nasıl sağlanır? Ekonomi
İnşaatlarda kalıcı sürdürülebilirlik nasıl sağlanır?
Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu Ekonomi
Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu