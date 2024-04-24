Bütün şehir bu aldatma olayını konuşuyor. Mutfak tezgahının altında yakaladı iç çamaşırı yoktu

Seyhan ilçesinde gündelik işlerde çalışan bir Suriyeli adam evine geldiğinde kapısının geç açılmasından şüphelendi. 27 yaşındaki adam 2 çocuğunun olduğu 26 yaşındaki kadının üzerinde sadece tişörtünün olduğunun görünce evi aramaya başladı.

Mutfağa gelince tezgâhın altında eşine daha önce görüşmemesi için uyarıda bulunduğu bir arkadaşını buldu.

Suriyeli Ahmed El-Melhem, tezgahın altında bulduğu adamı önce darp edip sonrada bıçakladı.

Polis ekipleri Ahmed El-Melhem’i olay yerinde bıçakla yakalayıp karakola götürdü. Bıçaklanan adam ise hastaneye kaldırılırken hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ahmed El-Melhem polis ifadesinde şunları söyledi:

“Memduh’a, eşimden ve ailemden uzak durmasını söylemiştim. Evin kapısı, çaldıktan 10 dakika sonra açıldı. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. Memduh’u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen el-Melhem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.