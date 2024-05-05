Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

Kaynak: İHA
Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı
Tekirdağ'da girdiği binadan ayakkabı çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Kapaklı ilçesinde meydana gelen ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kamerasıyla kayda alındı. Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Apartman sakinleri, kaybolan ayakkabıları fark edince güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şahsın, apartmana girdiği görülüyor. Ardından, beyaz ayakkabılarını çıkartıp siyah bir çiftle değiştiren şahıs, telefonla bir süre konuştuktan sonra binadan ayrılıyor.

Ayakkabılarının çalındığını güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince öğrenen mağdur apartman sakini, “İlk başta bizim apartmanın yan tarafına bakıyor. Ayağındaki ayakkabıları benim ayakkabılığımın üstüne bırakmış. Hala duruyor. Her ihtimale karşı beyaz ayakkabıları atmadım. Apartmandan çıkarken benim ayakkabılarımı ayağına giymiş gidiyor” dedi.

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