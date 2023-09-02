Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi Haziran ayında ara vererek 36. bölümde sezon finali yapmıştı. Aldatmak dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Aldatmak 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak 2. sezon ne zaman başlıyor?

ALDATMAK 2. SEZON NE ZAMAN?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Aldatmak dizisi, 15 Haziran 2023 Perşembe günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aldatmak dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak yeni sezon tarihi belli oldu.

Aldatmak yeni sezonu 7 Eylül Perşembe ATV ekranlarında başlıyor.

ALDATMAK SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Yeşim'in çaresiz hamleleri Zeliş'le arasındaki gerilimi bir kez daha artırırken, oğlunun iyiliğini gözeten Güzide'nin bu birlikteliğe vereceği tepkiyi kestirmek kolay değildir.

Yeşim yüzünden ismi bütün ülkede skandallarla anılan Tarık, düşmanlarının dikkatini çekmeye başlarken geçmişe dair başka gizemlerin kapısı aralanır.

Tarık dostu olarak bildiği bir düşmanı ile karşı karşıya geldiğinde ani bir karar verip dönüşü olmayan bir hamle yapar.

Tarık, gözlerden uzakta oynadığı bu oyunun en büyük düşmanı tarafından izlendiğinden habersizdir.

Korkunç bir trafik kazası, Güzide ve ailesinin yüreklerine ateş düşürür.

Kritik bir anda bir ikileme girilir. Güzide, hayatının en zor kararını vermek üzeredir.