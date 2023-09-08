Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi Haziran ayında ara vererek sezon finali yapmıştı. Aldatmak dizisinin 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aldatmak 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Aldatmak dizisi, 15 Haziran 2023 Perşembe günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aldatmak dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Sezon finalinin ardından başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin 37. bölüm fragmanı yayınlandı.

Aldatmak 14 Eylül Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanacak.