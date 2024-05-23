Aldığı daireye giremesin diye duvar örüp saldırdılar

İddiaya göre, Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Halil Karadağlı, 5 yıl önce emlakçı aracılığıyla inşaat aşamasındaki bir apartmandan daire satın aldı. Geçen yıl binadaki inşaat çalışmaları tamamlandı. Tapulu dairesinde kendisinden habersiz bir kişinin oturduğunu öğrenen Karadağlı, apartmana gitti. Dairede oturan O.T., müteahhit Abdullah Kapan’ın kendisine kiraya verdiğini bildirdi. Karadağlı'nın açtığı davanın ardından dairedeki kişi, 10 ay sonra tahliye edildi. Yeniden dairesine giden Karadağlı, kapıya müteahhit Kapan tarafından duvar örüldüğünü gördü. Kapıyı çekiçle kırmaya çalışan Karadağlı, müteahhit ile yakınlarının saldırısına uğradı. Karadağlı, çıkan arbedede tartaklandı.

DAİRESİNDE 10 AY KİRACI OTURDU

Satın aldığı dairenin ihtilaflı bir daire olduğunu bilmediğini iddia eden Karadağlı, “Emlakçıya güvenmedim, tapuyu istedim. Tapuyu devrettiler, paralarını da verdim. Abdullah Kapan'ın da inşaatta müteahhit olduğunu bilmiyordum. Önceden gelip daireye baktık. Benden önce O.T. adına elektrik aboneliği alınmış. Burada 10 aydan fazla oturdu. 2-3 gün önce burayı boşalttı. Daireyi boşalttıktan sonra daireye geldim ama kapının duvar olduğunu gördüm. Tekrar şikayetçi oldum” dedi.