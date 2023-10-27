Alef otu neye iyi geliyor?

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Alef otuyla ilgili detaylar…

ALEF OTU NEDİR?

Buğdaygiller familyasından; daha ziyade hayvan olarak yetiştirilen otsu bir bitkidir. Nişasta bakımından zengindir.

ALEF OTUNUN FAYDALARI

- Çocukların hazım güçlüklerini giderir.

-Bedeni ve ruhi yorgunlukları giderir.

-İdrar söktürür.

-Vücuda rahatlık verir.

-Kandaki şeker miktarını düşürür.

-İktidarsızlığı giderir.

-Guatrı önler.

-Mide ve bağırsak bozukluklarını giderir.

-Kan şekerini düşürür.

-Bedensel ve ruhsal yorgunlukları giderir. Bedeni rahatlatır.

-Stres altında zayıflayan sinir sistemini destekler ve güçlendirir.

ALEF OTU NASIL KULLANILIR?

Kuru yulaf taneleri su veya sütle kaynatılıp yulaf lapası yapılarak ya da taneleri ezilip yulaf ezmesi şeklinde içine bal, şeker ya da meyve katılarak yenir.