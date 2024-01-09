Alerji için hangi bölüme gidilir? Alerji hastalıklarına hangi bölüm bakar?

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Alerji için hangi bölüme gidilir? Alerji hastalıklarına hangi bölüm bakar?
Çeşitli koşul ve nedenlere bağlı olarak pek çok kişi alerji problemi yaşayabiliyor. Alerji rahatsızlıklarını tetikleyen faktörleri tespit edebilmek için alerji hastalıklarına bakan uzman doktor ve bölüme gitmek gerekiyor. Peki, alerji için hangi bölüme gidilir? Alerji hastalıklarına hangi bölüm bakar?

Alerji problemi yaşayan birçok kişi alerji rahatsızlıkları için hangi bölüme başvurması gerektiğini bilmiyor. Günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyen alerji rahatsızlıkları için uzman doktor ve bölüme görünmek gerekiyor. Peki, alerji için hangi bölüme gidilir? Alerji hastalıklarına hangi bölüm bakar?

ALERJİ İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Alerji vücudun birçok yerinde belirtilerle ortaya çıkarak rahatsız eder. Özellikle ilk kaşıntı olmak üzere kulak, burun, damak gibi yerlerde ortaya çıkan kaşıntı günlük hayatı etkiler. Bu tarz durumlarda alerji için en uygun bölüme gidilmesi gerekiyor.

Alerji sorunu için bir dermatolog uzmanına başvurmak gerekiyor. Sebebi de cilt sorunu olması.

Bunların yanı sıra kaşıntı ve burun tıkanıklık olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar için Alerji Hastalıkları bölümü mevcut. Fakat alerji bölümü için doğrudan hastanelerde randevu alınmıyor. Öncelikle dahiliye bölümüne giderek rahatsızlık için gerekli tespitin yapılması ve yönlendirilmesi gerekiyor.

ALERJİK HASTALIKLARA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Alerjik hastalar için dermatoloji bölümü bakıyor. Cilt ile ilişkilendirilen alerji sorunlarında gerekli tetkikler yapılarak teşhis konuluyor.

Burun, kulak ve ağız yoluyla yaşanan alerjik rahatsızlıklar için Kulak Burun Boğaz, Dahiliye veya Alerji Hastalıkları bölümlerine gidilerek doktorların yönlendirilmesi sonucu kişinin rahatsızlığına göre hangi bölümde tedavi olması gerektiği belirlenir.

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