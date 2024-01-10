Alerji savaşçısı bitkiler

Bahar alerjisi, birçok insanın hayat kalitesini düşüren bir sağlık sorunudur. Bahar alerjisi, ağaç ve bitkilerin polenlerine karşı vücudun aşırı duyarlılık göstermesi sonucu ortaya çıkar. Bahar alerjisi, burun akıntısı, solunum yolu rahatsızlıkları, astım ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterir. Bahar alerjisinin nedenlerinden biri de vücuttaki vitamin eksikliğidir. Kış aylarında taze meyve ve sebze tüketiminin azalması, bağışıklık sistemini zayıflatır ve alerjik reaksiyonlara daha yatkın hale getirir. Bahar alerjisi ile mücadele etmenin yollarından biri de doğanın sunduğu şifalı bitkilerdir. Papatya, andız, civanperçemi, huş ağacı ve kırlangıç otu, bahar alerjisine karşı faydalı olan bitkiler arasındadır.

PAPATYA:

Papatya, hem çayı hem de yağı ile alerjik reaksiyonları azaltmaya yardımcı olur. Papatya, anti-inflamatuar, antiseptik ve antihistaminik özelliklere sahiptir. Papatya çayı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve solunum yolu iltihabını hafifletir. Papatya yağı ise ciltteki kaşıntı, kızarıklık ve şişliği azaltır.

ANDIZ:

Andız, Türkiye’nin birçok yerinde yetişen bir bitkidir. Andızın kökü ve çiçeği, alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Andız, vücuttaki toksinleri atar, bağışıklık sistemini güçlendirir, iltihaplanmayı önler ve alerjenlere karşı direnci artırır. Andız kökü, kaynatılarak suyu içilebilir veya bal ile karıştırılarak yenilebilir. Andız çiçeği ise çay olarak demlenebilir.

CİVANPERÇEMİ:

Civanperçemi, Türkiye’de 80’e yakın türü olan bir bitkidir. Civanperçeminin bazı türleri, alerjik hastalıklara iyi gelir. Civanperçemi, antihistaminik, anti-inflamatuar ve antiseptik özelliklere sahiptir. Civanperçemi çayı, burun akıntısı, hapşırma, göz yaşarması ve solunum yolu rahatsızlıklarını azaltır. Civanperçemi yağı ise ciltteki alerjik reaksiyonları hafifletir.

HUŞ AĞACI:

Huş ağacı, bahar alerjisinin tedavisinde tomurcukları ve yaprakları kullanılan bir ağaçtır. Huş ağacı, antihistaminik, anti-inflamatuar ve antiseptik özelliklere sahiptir. Huş ağacı tomurcukları, Nisan ayında toplanmalı ve kaynatılarak suyu içilmelidir. Huş ağacı yaprakları ise çay olarak demlenebilir veya ciltteki alerjik reaksiyonlara karşı kompres olarak kullanılabilir.