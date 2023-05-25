Alessandra Ambrosio'da davete iç çamaşırıyla geldi. Modayı Irina Shayk başlattı

Ünlü Victoria's Secret meleği Irina Shayk Cannes Film Festivali'ne iç çamaşırlarıyla gelince gündem olmuştu. Seksi modelden sonra Alessandra Ambrosio da iç çamaşırıyla bir lansmana katılarak dikkat çekti.

Alessandra Ambrosio'da davete iç çamaşırıyla geldi. Modayı Irina Shayk başlattı

Ünlü Victoria's Secret meleği Irina Shayk, Cannes Film Festivali'nde kıyafet tercihleriyle hem övgü aldı hem de eleştirildi. Modanın sınırlarını zorlayan Shayk, her iki şekilde de Cannes'da adından söz ettirmeyi başardı.

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Model son olarak siyah iç çamaşırlarıyla geceye katılınca olay olmuştu. Onu, yine seksi modeller listesine adını yazdıran Alessandra Ambrosio takip etti.

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Alessandra Ambrosio, Cannes'da davet edildiği bir markanın lansmanına katıldığında dudak uçuklatan vücudunu sergiledi. 41 yaşındaki model, siyah dantelli iç çamaşırıyla geceye katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu tarzını ise siyah bir tül ve eldivenlerle tamamladı.

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