Alev alan balatalar TIR'ı yakacaktı

Kaynak: İHA
Alev alan balatalar TIR'ı yakacaktı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde TIR'ın dorsesinin balataları alev aldı. Alevler büyümeye başlayınca olaya diğer araç sürücüleri de yangın tüpleriyle müdahale edince alevler söndürüldü.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi'nde 34 FLL 348 plakalı TIR'ın dorsesinin lastikleri alev aldı. Balataların ısınmasından çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi ismi henüz öğrenilemeyen TIR sürücüsü yaptı.

TIR sürücüsü yangın tüpüyle alevlere müdahale etti ama yetersiz kaldı. Olayı gören duyarlı bazı araç sürücüleri de barajlarındaki yangın tüpleriyle alevleri söndürmek için mücadele etti. Yangın kısa sürede söndürülde. Yanmaktan son anda kurtarılan TIR'ın sürücüsü diğer araç sürücülerine teşekkür etti.

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